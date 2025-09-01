Giaveno, controlli serali della polizia locale: ritirata una patente e cinque segnalazioni per droga

Nella notte tra sabato e domenica la Polizia locale di Giaveno, congiuntamente ai Carabinieri della locale stazione, ha effettuato una serie di controlli straordinari sul territorio.

Tale controllo straordinario è stato richiesto anche dalla Prefettura per meglio monitorare le strade in occasione dei grandi spostamenti per le ferie.

La Polizia locale ha richiesto anche il supporto di un’unità cinofila della Polizia locale della Città di Moncalieri, con il cane specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti.

La notte di controlli si è conclusa con il ritrovamento in alcune vetture di sostanze stupefacenti tipo hashish, marijuana e cocaina. Tutte le persone trovate in possesso delle droghe saranno segnalate alla Prefettura; una di queste era anche il conducente dell’auto fermata e quindi gli è stata subito ritirata la patente.

Inoltre, è stata elevata una decina di sanzioni amministrative per altre violazioni al codice della strada.

“Ringrazio il Comandante della Polizia locale Gianni Franchino e il Comandante dei Carabinieri Giuseppe Francolino e tutti i loro agenti per il continuo monitoraggio del territorio. Purtroppo come si evince dal risultato, questi controlli sono necessari per evitare che alla guida ci siano persone potenzialmente pericolose”, dice il Sindaco, Stefano Olocco.