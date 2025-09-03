L’intelligenza artificiale nel nuovo numero di Città di Chivasso News

L’estate, ormai quasi trascorsa, segna un nuovo record negativo per le riserve idriche in Piemonte. Fino ai primi di agosto, le colture hanno affrontato un calo d’acqua fino al 40% e a Chivasso il fiume Po ha ridotto la portata passando da a 110 m³ al secondo a 35 m³. Eppure solo nella primavera precedente si era registrato il colmo della piena con livelli superiori alla terza soglia di criticità, quella più elevata. Questi segnali di cambiamento climatico, oltre ad essere stati al centro dei talk dell’ultima Fiera regionale del Beato Angelo Carletti con il vice presidente di ANBI Vittorio Viora ed il funzionario della Regione Piemonte Giuseppe Compagnone, fanno parte anche dell’inchiesta di un nuovo numero di Città di Chivasso News, il free press dell’amministrazione comunale in distribuzione nelle case dei chivassesi. La rappresentazione plastica di questo “meteo estremo” è raffigurata dalla copertina con un ponte sul Po, tra esondazioni e siccità. Un’immagine realizzata con l’Intelligenza Artificiale che, al Comune di Chivasso, si fa spazio anche sui social.

Un altro argomento trattato dal periodico infatti è proprio la realizzazione di un Tg su Tik Tok i cui conduttori sono due giovani avatar, Tolly ed Abby, concepiti con IA. Dalle allerte meteo ad altre flash news, i due operatori virtuali informano i cittadini con video e notizie che rimandano ad approfondimenti sul sito istituzionale del Comune. “La finalità dell’iniziativa di comunicazione crossmediale – ha commentato il sindaco Claudio Castello – è quella di raggiungere un pubblico di giovani e giovanissimi, offrendo loro una reale informazione di qualità, in una piattaforma che purtroppo è generalmente popolata da contenuti discutibili”.

Negli altri articoli, il nuovo numero di Città di Chivasso News ricostruisce poi le relazioni internazionali con la città gemella di Bethlehem, dedica ai giovani un approfondimento in cui la generazione Z è divisa tra malesseri e successi, svela il ruolo di capofila del Comune nel nuovo Distretto del Cibo della pianura canavesana e della collina torinese, si occupa delle economie del progetto di restauro delle mura storiche, traccia un bilancio degli eventi estivi ed anticipa la missione romana dell’amministrazione comunale e di ASCOM, fissata per il prossimo 10 settembre, per l’annullo filatelico dedicato ai nocciolini, nell’ambito del programma delle carte-valori approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il formato digitale della pubblicazione si può scaricare dal sito del Comune di Chivasso (https://www.sfogliami.it/fl/318572/sf26prrh361r7b1cbnu523fs6n6m95f ).