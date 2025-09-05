“In cortile”: un laboratorio tra arte, salute e comunità nel cuore di via Azzi

Un cortile di case popolari che si trasforma in un palcoscenico e in uno spazio di benessere collettivo. È questo lo spirito di “In cortile”, l’evento promosso da Auser Volontariato Torino e SPI-CGIL Lega 4, in programma lunedì 8 settembre alle 10 in via Azzi 10, a pochi passi dalla sede della Circoscrizione 3.

L’iniziativa propone un laboratorio che intreccia teatro-danza, esercizi di potenziamento della memoria, naturopatia e alimentazione salutare. Un approccio completo al benessere, sintetizzato nel motto “corpo, mente e torte”, che unisce attività culturali e momenti conviviali.

All’evento parteciperanno anche la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, e il coordinatore Alberto Pilloni, a testimonianza del sostegno delle istituzioni a progetti che valorizzano la socialità nei quartieri.

E, per rendere ancora più dolce l’esperienza, saranno distribuite fette di torta preparate dalla pasticcera Auser a tutti i partecipanti. L’ingresso è libero e gratuito, un’occasione aperta a chiunque voglia scoprire il piacere di condividere cultura, salute e buon cibo “a chilometro zero di comunità”.

Per informazioni è possibile contattare Vanna Lorenzoni (coordinamento Organizzazione) al numero 335.6422173.