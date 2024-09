Torino, in Circoscrizione 4 torna la Festa dello Sport: ecco dove si svolgerà e quali discipline si potranno provare

Un atteso appuntamento di settembre è pronto ad animare la Circoscrizione 4 di Torino: stiamo parlando della Festa dello Sport, in programma domenica 15 dalle 10 alle 18. Scoprite con noi dove si svolgerà e quali discipline si potranno provare gratuitamente con tanto di dimostrazioni.

Dove e quando si svolgerà la Festa dello Sport nella Quattro

La Festa dello Sport è un evento che la Città di Torino propone in molte delle sue circoscrizioni per promuovere l'attività fisica attraverso dimostrazioni e prove gratuite con la partecipazione delle associazioni del territorio. Alla Quattro, come consuetudine, la giornata si svolgerà al Parco della Pellerina: i gazebo informativi e le strutture verranno allestite in prossimità dell'ingresso di corso Appio Claudio 110; in caso di maltempo, il tutto verrà rinviato a domenica 29 settembre.

Associazioni e discipline sportive

Le associazioni partecipanti saranno addirittura 42. Ecco l'elenco completo con, tra parentesi, le discipline sportive presenti, con diverse proposte adatte anche a persone con disabilità: Salsero Loco Academy (danze caraibiche), Fuori Onda (pallavolo, nordic walking, pickleball, ballo, calcio), Senza Limiti (calcio a 5, pallavolo e bocce), 5 Pari (basket e minibasket), Safatletica (atletica leggera), Lapolismile (basket, pallavolo e hip hop), Nami Academy (judo e brazilian jiu jitsu), Gli Amici di Marcello (podismo e atletica), Sporting Parella (yoga, pilates, tonificazione e pallavolo), Centro Comunale Sportivo Libertas (yoga, pilates, tonificazione e pallavolo), Bocciofila Parco Carrara (bocce), Betters Life (autodifesa e arti marziali), Pandha (pallavolo, bocce, badminton e calcio), Lotus (yoga e pilates), Wellness (solo volantinaggio e informazioni), Sorrisi in Cammino (nordic walking), Kolbe (basket e pallavolo), Yuki (aikido, tai chi, yoga, pilates e iaido), Nord Tennis (tennis, padel, nuoto, beach volley, beach tennis, pickleball, giochi in piscina, judo, aerobic dance e difesa personale), Surf in Town (surfskate, balance board, yoga4surf), Uisp Torino (capoeira, skateboard e gruppi di cammino), Isef (diverse attività musicali e sportive con presentazioni dei corsi), Ginnastica Victoria (ginnastica artistica e ritmica, scherma), Centro Nautico di Levante (vela), Cfs (ginnastica dolce a terra), Mataleao (jiu jitsu, difesa personale, thai boxe, fitness, attività antibullismo), San Paolo Basket (basket e minibasket), Alfieri Basket (basket e minibasket), Giannone Running Circuit Training (atletica leggera, ginnastica e camminata sportiva), Camugerè (capoeira), Ludo Sport Combat Academy (light saber combat sportivo), Sala d'Arme del Folle (scherma storica), Circoletto Rosso (tennis e minitennis), Carrara 90 (calcio ed esercitazioni ludico-motorie), Sinombre (hitball), Opes Piemonte (arti marziali), Radici e Ali (aikido, danza, hip hop, zumba, cantaballo), Aero Club Torino (promozione della scuola di volo con l'esposizione di un aliante), Sportiva Parella (ginnastica posturale, pilates e pole dance), Spazio Talent Soccer (calcio), US Acli Torino (nuoto e fitness in acqua), Terzo Tempo (partite di calcio inclusive con il coinvolgimento delle altre associazioni e del pubblico).