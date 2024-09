Tornano le Atp Finals. In attesa di Sinner, sfida a colpi di racchetta tra Lo Russo e Cirio

Torino si prepara ad ospitare la sua quarta edizione delle Nitto Atp Finals, il grande appuntamento tennistico di fine anno tra gli otto migliori giocatori del mondo, in programma dal 10 al 17 novembre al Pala Alpitour. Il trofeo ospitato nel grattacielo della Regione Il trofeo è sbarcato, andando a fare bella mostra di sè nel grattacielo della Regione e nell'occasione il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio hanno inaugurato l'evento "Tennis in Città 2024".

Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, intende trasformare parchi e luoghi iconici della città in location sportive, dove sarà possibile provare a giocare gratuitamente. Come prima tappa per l'evento è stata scelta piazza Piemonte dove, sotto lo sguardo di molti giovani atleti, il sindaco Lo Russo e il presidente Cirio hanno dato vita ad una esibizione dimostrativa. La sfida tra Cirio e Lo Russo

"Da oggi fino a domenica ci sarà la possibilità, all'interno del Grattacielo della Regione Piemonte, di poter vedere da vicino il vero trofeo – ha dichiarato il governatore Cirio – All'esterno abbiamo allestito dei campetti da tennis, luoghi aperti a tutti per cimentarsi in una piccola partita. Per questo con grande amore per Torino e il Piemonte, questa mattina ci siamo sfidati anche io e il sindaco". Lo Russo: "Grande attesa per Sinner"

"Iniziamo l'evento con l'entusiasmo dei tifosi di Sinner, a cui l'intera città fa i complimenti per questa straordinaria stagione che sta regalando importanti trofei al tennis italiano – ha spiegato il sindaco Lo Russo – Ora aspettiamo queste Finals con grande trepidazione: ogni anno ci siamo migliorati e vogliamo farlo anche questa volta".