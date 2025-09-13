Degrado e sicurezza, allarme in Circoscrizione 2: "Serve un intervento coordinato"

Il consigliere della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, ha inviato una richiesta di intervento urgente alla Prefettura a causa delle persistenti criticità igienico-sanitarie e di ordine pubblico in via Gonin e vie limitrofe, tra cui via Nitti, via Rubino, via Bonfante e corso Salvemini.

Secondo Nucera, i residenti denunciano da mesi una situazione ormai insostenibile dovuta alla presenza stanziale di nuclei appartenenti a comunità nomadi, che avrebbe determinato bivacchi lungo le strade, abbandono diffuso di rifiuti, espletamento di bisogni fisiologici in aree pubbliche e un crescente senso di insicurezza percepito in particolare da famiglie e anziani.

Nonostante ripetute segnalazioni e petizioni agli uffici competenti, il consigliere sottolinea che non si sono registrati miglioramenti. Nucera chiede quindi alla Prefettura un intervento coordinato con le forze dell’ordine e gli uffici comunali per garantire la legalità e ripristinare la vivibilità del quartiere.

“I cittadini sono arrivati al limite della sopportazione - ha spiegato Nucera -, e chiedono con forza che gli spazi pubblici vengano restituiti alla comunità in sicurezza”.