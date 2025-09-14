La Circoscrizione 4 diventa “Comunità Amica della Demenza”

Venerdì 19 settembre la Circoscrizione 4 compie un passo importante verso l’inclusione sociale. Alle 16, presso la Residenza Richelmy in via San Donato 97, si terrà l’incontro di presentazione ufficiale del progetto che sancisce l’adesione del territorio alla rete delle Comunità Amiche delle Persone con Demenza.

Sensibilizzazione

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, vuole sensibilizzare e informare sul tema, promuovendo un modello di comunità più accogliente e consapevole. L’obiettivo è quello di costruire una società in cui nessuno venga lasciato indietro, dove le persone con demenza possano continuare a partecipare attivamente alla vita quotidiana.

Comunità Amiche

Durante l’incontro sarà illustrato il progetto nazionale delle Comunità Amiche, che incoraggia istituzioni, associazioni, famiglie e cittadini a collaborare per rendere i territori più inclusivi e rispettosi. Sarà anche l’occasione per ascoltare testimonianze dirette e comprendere meglio le difficoltà quotidiane di chi convive con questa condizione e dei loro caregiver.

La Circoscrizione 4 sottolinea come l’appuntamento rappresenti non solo un momento di riflessione, ma anche di partecipazione attiva: una tappa fondamentale per costruire insieme un quartiere capace di accogliere e sostenere davvero tutti.