UniTre Mirafiori riparte: dal 18 settembre un nuovo ciclo di incontri culturali

Tornano a Mirafiori Sud gli appuntamenti culturali targati UniTre, con un ricco programma di conferenze gratuite dedicate ad arte, storia, letteratura, scienza e attualità. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori in collaborazione con Unitre Nazionale e con il patrocinio della Circoscrizione 2, prenderà il via giovedì 18 settembre 2025 presso la Sala Consiglio della Circoscrizione 2 in strada Comunale di Mirafiori 7.

A inaugurare il ciclo sarà l’incontro “La guerra in Ucraina e la situazione nei paesi post-sovietici in Europa”, una conferenza curata da Monica Perosino, giornalista e inviata del quotidiano La Stampa in Europa Centrale e Orientale. L’appuntamento è fissato per le 15, con apertura tesseramento a partire dalle 14.30 direttamente in sala.

Il comitato scientifico di UniTre Mirafiori Sud è composto da Piercarla Bordiga (Comitato Borgata Mirafiori), Laura Celeghin (I Miravolti Odv), Roberta Molinar (Fondazione Mirafiori) e Luca Rolandi (Circoscrizione 2).

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti gli interessati, con la sola necessità di sottoscrivere la tessera UniTre Mirafiori Sud al costo di 5 euro. Per informazioni: 011.6825390.