A Torino l'estate non va in vacanza: settimana di bel tempo con massime a 30 gradi

La formazione di una estesa alta pressione sul Mediterraneo ci farà ancora sentire in estate, con tempo stabile e temperature al di sopra delle medie del periodo per tutta la settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 15 a domenica 21 settembre.

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, se si eccettua oggi in cui saranno presenti po' di nubi medie e basse sulle pianure, e domani con nubi alte e velature. Possibili le prime nebbie notturne estese nelle valli e basse pianure.

Le temperature saranno per tutto il periodo al di sopra della media, tranne una fugace rinfrescata mercoledì notte. Le massime saranno comprese tra 25 e 29 °C, con locali punte fino a 30. Le minime si aggireranno tra 16 e 19 °C.

Venti che in generale saranno assenti o deboli in prevalenza orientali in particolare da giovedì. Oggi e domani un po' di Foehn sulle Alpi e mercoledì notte venti nordorientali deboli o localmente moderati per l'ingresso dell'aria più fresca accennata in precedenza.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

