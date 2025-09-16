MobilityWeek, Chivasso protagonista nel progetto europeo Assieme.it

Chivasso è tra i dieci Comuni piemontesi selezionati dalla Regione per partecipare al progetto europeo ASSIEME.IT (Ambiti Scolastici, SIcurezza stradale E Mobilità attiva Emergente con Interventi Tattici condivisi), finalizzato alla messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e alla promozione della mobilità sostenibile attraverso attività di formazione e pianificazione partecipata. Il progetto, realizzato con il supporto specialistico dell’associazione LAQUP – Laboratorio Qualità Urbana e Partecipazione, coinvolge gli istituti comprensivi chivassesi “Alessandro Dasso” e “Demetrio Cosola”, scelti come poli di sperimentazione per interventi di riqualificazione urbana e percorsi educativi.

Le attività sono iniziate con quattro incontri di lavoro in Regione Piemonte dove amministratori, tecnici e docenti dei Comuni beneficiari hanno condiviso strategie e buone pratiche. Nei giorni scorsi, una delegazione chivassese, composta dall’assessore all’Ambiente ed Edilizia scolastica Fabrizio Debernardi, da un funzionario comunale e da tre insegnanti degli istituti coinvolti, ha partecipato a una visita studio a Chambéry, in Francia, per conoscere da vicino le politiche locali in materia di sicurezza stradale e mobilità urbana.



“Il progetto ASSIEME.IT rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, a partire dai più giovani - ha dichiarato il sindaco Claudio Castello in occasione della Settimana Europea della Mobilità -. Investire nella sicurezza dei percorsi casa-scuola significa costruire una città più attenta, inclusiva e sostenibile.”

“A Chambéry - ha aggiunto l’assessore Fabrizio Debernardi - abbiamo visto come interventi semplici e condivisi possano trasformare radicalmente lo spazio urbano. Ora tocca a noi tradurre quelle esperienze in azioni concrete per Chivasso, con il coinvolgimento diretto delle scuole e dei cittadini”.



Nei prossimi mesi, il progetto proseguirà con la mappatura fisica delle aree scolastiche e la valutazione degli interventi realizzabili, sempre con un approccio partecipativo che vede protagonisti amministratori, tecnici, insegnanti e studenti.

