La magia del Natale avvolge Nichelino: eventi, manifestazioni e il presepe vivente con 100 figuranti

Dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025 torna a Nichelino La Magia del Natale: le principali piazze e vie cittadine ospiteranno le luminarie e i decori natalizi, le decorazioni granny (in piazza Di Vittorio) e l’albero granny (in piazza Camandona).

8 DICEMBRE LA VIA DEL NATALE

Via Torino ore 9.00 – 19.00, da ang. Via M. D’Azeglio ad ang. Via Cuneo

Negozi aperti e bancarelle natalizie, prodotti artigianali, hobbysti e stand solidali con le associazioni di volontariato del territorio.

Intrattenimenti musicali con la Junior Band “G. Puccini”, zampognari, artisti di strada e animazioni itineranti, Babbo Natale Dj, pista delle mini-moto elettriche, mago Perry, punti musicali e baby dance, cosplay supereroi.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 15 dicembre 2024.

A CASA DI BABBO NATALE

Piazza Di Vittorio ore 10.00-18.00Grande casa di Babbo Natale e Albero gigante.Tutti i bambini sono attesi nella casa di Babbo Natale per la consegna della letterina.Tanti giochi per tutti: La Ruota delle Feste, Enigmi e arrovelli, Quizzettone di Natale, Fabbrica dei giochi di antichi, Mattoncini per tutti, Zucchero filato.In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 6 gennaio 2025

14 DICEMBRE IL PRESEPE VIVENTE – 2° edizione

Borgo Antico di Nichelino – via del Castello- ore 15.00-20.00

Ci sarà la presenza di 100 figuranti, allestimenti con costumi e scenografie della Betlemme di 2000 anni fa, oltre a vari punti/eventi di intrattenimento: rievocazioni storiche, laboratori per bambini e famiglie, musiche, punto di ristoro presso il Factory e cena romana il 15 dicembre alle ore 20.30 su prenotazione presso Open Factory.

12 DICEMBRE AUGURI IN MUSICA PER LA TERZA ETÀ

Centro d’incontro “Nicola Grosa” (via Galimberti 3), ore 15.00 – 18.30 scambio di auguri e saluti dell’Amministrazione Comunale. Ingresso libero.

20 DICEMBRE QUIZZONE DI NATALE

Gioco a premi per tutti, presso il Centro d’incontro “Nicola Grosa” (via Galimberti 3), a partire dalle ore 20.30. A cura di ASSOCIAZIONE KAIROS. Per info e prenotazioni inviare una mail a kairos.nichelino@gmail.com.

BABBO NATALE PER LE VIE

A cura di C.R.I. Comitato di Nichelino, dall’8 al 23 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025 Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi rallegreranno le vie e le feste di quartiere a bordo della CRI…stmas Jeep! Il 6 gennaio cercate la Befana nelle strade cittadine!

TUTTI A TEATRO!

Teatro Superga - Sabato 14 dicembre ore 21.00

“L’Altro Giacomo” di e con Renato Raimo. Spettacolo di beneficenza a cura dell’Associazione Acto Piemonte, Città della Salute e della Scienza di Torino e Comune di Nichelino il cui ricavato verrà destinato al reparto di Ginecologia e Ostetricia 4 del Presidio Sant’Anna, per il percorso di riabilitazione pelvica oncologica. Info e prenotazioni info@eventuallyevents.it.

Domenica 15 dicembre ore 20.30

Spettacolo di beneficenza a cura dell’Associazione Altro Domani. Evento benefico il cui ricavato andrà a sostenere la lotta alle malattie neuromuscolari. Info e prenotazioni segreteria@altrodomani.it

Venerdì 20 dicembre ore 21.00

CONCERTO GOSPEL con Free Voices Choir. A cura dell’Associazione S. Matteo onlus. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di accoglienza di bambini bielorussi e ucraini e di cooperazione nei loro villaggi di provenienza. Info e prenotazioni biglietteria@teatrosuperga.it

Giovedì 26 dicembre ore 18.00

GRAN GALÀ DELL’OPERA CON Eclettica – Orchestra giovanile di Estemporanea – Per info: biglietteria@teatrosuperga.it

Sabato 28 dicembre alle 18.00

Il Mago di OZ di O.P.S. - Officina Per la Scena. Spettacolo natalizio gratuito per bambini. Per prenotazioni: biglietteria@teatrosuperga.it - 011 627 9789

ARRIVA LA BEFANA!

6 gennaio 2025 ore 15.30-18.30 – Centro d’incontro “Nicola Grosa” (via Galimberti 3) – Un pomeriggio di giochi e divertimenti. La Befana donerà una calza a ogni bambino (fino ad esaurimento). A cura del Comitato di gestione Centro Grosa.

Natale è Reale alla Palazzina di Stupinigi

7 – 8 – 14 – 15 – 21 – 22 dicembre 2024 dalle 10.00 alle 20.00. Il 14 dicembre ci sarà la “Notte bianca” con apertura fino alle 22.30

Inaugurata sabato 30 novembre, la kermesse è ormai un appuntamento fisso da anni. Il fantasmagorico Villaggio di Elfi ricco di nuove attrazioni e suggestioni, è popolato da elfi a lavoro per divertire con performance di circensi, storie, giochi e bellissimi laboratori con cui sprigionare la creatività realizzando un oggetto natalizio da portare a casa. Santa Claus accoglie i più piccoli nella sua nuova casa per ricevere le letterine di natale. Poi l’area selfie natalizia, il mercatino di natale, l’area xsmas street food, la possibilità di visitare il museo della Palazzina di Caccia, l’ingegnoso Presepe meccanico e il Musical natalizio.

Per ulteriori info sul programma https://comune.nichelino.to.it/2024/11/21/la-magia-del-natale-a-nichelino-2024/