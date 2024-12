Dalla musica ai presepi: Il Natale della Circoscrizione 6 promette emozioni e condivisione

Quest'anno la Circoscrizione 6 promette di offrire un Natale ricco di calore, iniziative e momenti di condivisione. Con l'intento di abbattere qualsiasi pregiudizio riguardo le periferie, sono state coinvolte associazioni, organizzazioni e realtà locali per realizzare un calendario dettagliato che non lascerà certamente spazio alla noia.

Il programma del "Natale alla 6" , così intitolato e presentato la prima settimana di dicembre dalla stessa Circoscrizione, vuole proporsi come vario e coinvolgente: concerti natalizi, presepi, feste di quartiere, pranzi e cene comunitarie saranno il cuore di un programma pensato per tutte le fasce d'età, unendo tradizione e spirito solidale.

Tra gli eventi più attesi, e sicuramente tra i più storici della Circoscrizione 6, ci sarà la 22esima edizione di "Dicembre Musica" , la kermesse organizzata dall'Associazione Artistico-Culturale Ippogrifo. Inoltre, la rassegna musicale, anch'essa un appuntamento fisso del periodo natalizio, presenterà una serie di concerti nelle chiese del territorio, trasformandole in scenari suggestivi dove note e spiritualità si incontreranno.

Sarà quindi un programma che trasporterà il pubblico dalla musica classica ai canti tradizionali del Natale, ma non solo: tra gli eventi proposti torneranno anche le storiche luci natalizie con l'evento "La 6 si illumina", che farà risplendere le principali strade, da via Domenico Chiesa a strada San Mauro, da corso Giulio Cesare a via Bologna.