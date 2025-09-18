 / Aurora / Vanchiglia

Giardini Don Giussani, la Lega chiede più sicurezza e nuovi giochi

Il presidente del centro civico rassicura: "Prevista la sostituzione dell'altalena"

I giardini Don Giussani

Una panchina vandalizzata e un'altalena rimossa, per lo stesso motivo. E' la situazione attuale dei giardini Don Giussani di piazza Gozzano, a Madonna del Pilone, oggetto di un'interpellanza dei consiglieri della Lega della Circoscrizione 7, Daniele Moiso e Daniela Rodia. Con richiesta, presentata nell'ultimo Consiglio, di collocazione di uno scivolo per bambini e di pulizia della targa, particolarmente sporca.

"L'altalena è stata rimossa a giugno - ha spiegato il presidente del centro civico, Luca Deri -, e nelle prossime settimane si provvederà a una sua sostituzione, compatibilmente con le risorse a disposizione. Ad oggi, però, non è prevista la collocazione di ulteriori giochi". Per Moiso "il giardino necessità di controlli, almeno per prevenire o evitare i continui atti vandalici".

