Fondazione Merz, in occasione del centenario dalla nascita di Mario Merz, presenta UNA DOMENICA LUNGHISSIMA – SPECIAL EDITION, due giornate di incontri e laboratori aperti al pubblico e ispirati alle poetiche dell’artista.
Per questa occasione la Fondazione ha invitato i Dipartimenti Educazione di Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, PAV Parco Arte Vivente e Pinacoteca Agnelli a ritrovarsi in un grande evento collettivo dedicato all’educazione museale.
UNA DOMENICA LUNGHISSIMA si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, quando gli spazi della Fondazione Merz si trasformeranno in luoghi di dialogo, scoperta e partecipazione.
Per info e programma completo: https://www.fondazionemerz.org/
Cultura e spettacoli | 22 settembre 2025, 09:57
Centenario Mario Merz: il weekend lunghissimo della Fondazione tra laboratori e incontri
Sabato 27 e domenica 28 settembre
