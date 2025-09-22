 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 22 settembre 2025, 09:57

Centenario Mario Merz: il weekend lunghissimo della Fondazione tra laboratori e incontri

Sabato 27 e domenica 28 settembre

Fondazione Merz, in occasione del centenario dalla nascita di Mario Merz, presenta UNA DOMENICA LUNGHISSIMA – SPECIAL EDITION, due giornate di incontri e laboratori aperti al pubblico e ispirati alle poetiche dell’artista. 

Per questa occasione la Fondazione ha invitato i Dipartimenti Educazione di Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, PAV Parco Arte Vivente e Pinacoteca Agnelli a ritrovarsi in un grande evento collettivo dedicato all’educazione museale.
 
UNA DOMENICA LUNGHISSIMA si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, quando gli spazi della Fondazione Merz si trasformeranno in luoghi di dialogo, scoperta e partecipazione.

Per info e programma completo: https://www.fondazionemerz.org/ 

comunicato stampa

