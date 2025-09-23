La Barriera dl’Emme si anima: tutti gli eventi della festa di domenica

Domenica 28 settembre 2025, il quartiere Barriera di Milano torna a festeggiare con la Festa della Barriera dl’Emme, curata da Carosello Eventi e patrocinata dalla Circoscrizione 6 e dalla Città di Torino. L’appuntamento è in Piazza Foroni a partire dalle ore 9, con eventi che si protrarranno fino a sera.

La giornata sarà dedicata alle associazioni del territorio e offrirà un ricco programma di attività per tutti: dagli stand istituzionali alle esibizioni sportive e musicali, dai momenti religiosi come la Santa Messa agli spettacoli di danza. Il culmine della manifestazione sarà il grande concerto serale, pensato per chiudere in bellezza una giornata all’insegna di comunità, cultura e condivisione.

La Festa della Barriera dl’Emme rappresenta un’occasione per riscoprire il quartiere, valorizzare le associazioni locali e trascorrere una domenica di intrattenimento aperta a tutti i cittadini.