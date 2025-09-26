 / Cultura e spettacoli

Maccio Capatonda sul set di "Smartworking": le riprese a Torino per cinque settimane

Il film di Svevo Moltrasio sarà realizzato interamente in città. Nel cast anche Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi e Maurizio Nichetti

Continueranno per cinque settimane le riprese di “Smart Working – Il lavoro agile”,  iniziate lo scorso 22 settembre in via Lomellina. 

Il lungometraggio diretto da Svevo Moltrasio verrà realizzato interamente nel capoluogo piemontese e vedrà nel cast Maccio Capatonda, insieme a Sara Lazzaro, Alessandro Tiberi e Maurizio Nichetti, oltre allo stesso regista Svevo Moltrasio.

Prodotto da Ideacinema e Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema, “Smart Working - Il lavoro agile” è realizzato con il contributo del FESR Piemonte 2021- 20227 bando “Piemonte Film Tv Fund” e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, oltre che del Ministero della Cultura - opera realizzata con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. 

