A Bardonecchia "Tra natura e quota: Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane"

Prosegue il tour del documentario di Manuel Zarpellon e Giorgia Lorenzato Tra Natura e Quota: Giovanni Storti Sopravvive alle Alpi Apuane, prodotto da Cineblend in partnership con il Club Alpino Italiano. Prossima proiezione il 2 ottobre al Cinema Sabrina di Bardonecchia, alle 21.00, in collaborazione con il CAI di Bardonecchia.



Il protagonista del documentario è Giovanni Storti, che si addentra nel cuore delle Alpi Apuane alla scoperta di un territorio affascinante e impervio. Lo esplora con uno sguardo curioso, ironico e profondamente consapevole, tipico di chi conosce e ama la montagna. La storia intreccia esperienza personale, riflessione sulla conservazione dell’ambiente e narrazione visiva, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela della biodiversità e sulla gestione del rischio in ambiente montano.



Nel corso del racconto si alternano le voci di esperti e protagonisti del territorio: Alessio Piccioli, presidente della Struttura Operativa Sentieri e Cartografia del CAI, Andrea Ribolini, dottore forestale e guida ambientale escursionistica, Elena Alberti, biologa dell’Orto Botanico Pellegrini-Ansaldi, Gionata Landi, guida alpina e tecnico del Soccorso Alpino, Alberto Grossi, esperto ambientale e Veronica Pierotti, presidente della Sezione CAI di Forte dei Marmi.