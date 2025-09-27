Il Teatro Blu di Buriasco parte con una bagna cauda avvelenata da tutto esaurito

Parte stasera, sabato 27, con un tutto esaurito per ‘La bagna cauda avvelenata’, la nuova stagione del Teatro Blu di Buriasco. Gli spettacoli ospitati nella sala da 142 posti di piazza Roma saranno 34, con un trasferimento dal 28 febbraio al 28 marzo al Teatro Incontro di via Caprilli a Pinerolo, per lasciare il palco alla rassegna di teatro dialettale della compagnia buriaschese I Vej e Giovo.

Tra gli spettacoli in cartellone, a farla da padrone saranno le risate, ma non mancheranno momenti di riflessione e classici tradotti in chiave moderna.

La sindaca di Buriasco Giovanna Zagrebelsky, nella conferenza di lunedì 22 settembre, ha annunciato la riconferma degli spettacoli in cui verranno coinvolti gli ospiti della Ra del paese. Mentre il direttore artistico Fabio Scudellaro ha anticipato l’intenzione di fare lezioni nelle Rsa, per aiutare le persone a migliorare le loro condizioni di salute, facendo teatro.

Per ulteriori informazioni sulla stagione, cliccare qui.