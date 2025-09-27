 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 27 settembre 2025, 15:18

Tame Impala in concerto a Torino: il live all'Inalpi Arena

Appuntamento il 16 aprile 2026

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album Deadbeat, in uscita il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, e con un imponente tour europeo che lo porterà dal vivo anche in Italia per due appuntamenti esclusivi: il 12 aprile 2026 all’Inalpi Arena di Torino. 

Con Deadbeat, il quinto disco in studio, Kevin Parker continua a reinventarsi, dando forma a una raccolta di esplorazioni psichedeliche dal respiro clubbing, tra minimalismo e groove trascinanti, unite a una scrittura immediata e ipnotica.

Il progetto si ispira profondamente alla cultura rave australiana e al fenomeno dei bush doof, reinterpretandoli in chiave futura e primitiva al tempo stesso.

La musica di Tame Impala ha conquistato negli anni riconoscimenti di rilievo in tutto il mondo. Kevin Parker ha ottenuto quattro nomination ai GRAMMY Awards, portando a casa la vittoria nel 2024 grazie alla collaborazione con i Justice per il brano “Neverender”. In patria, l’Australia, ha collezionato ben 13 ARIA Awards e 27 nomination.

Parallelamente alla sua produzione discografica, Parker si è imposto come autore e produttore di altissimo livello, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale: da Dua Lipa a The Weeknd, da SZA a Lady Gaga, passando per Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz, Thundercat, Kali Uchis, Rihanna, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.

redazione

