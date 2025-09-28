Bambino di cinque anni cade dal balcone in corso Taranto: è grave

Incidente in corso Taranto questo pomeriggio. Un bimbo di 5 anni è caduto dal balcone del piano rialzato. Probabilmente, si è trattato di una caduta accidentale mentre stava giocando. Il bambino è stato soccorso dal personale a bordo dell'ambulanza e dagli operatori del 118 ed è stato tradportato all'ospedale Regina Margherita, in codice dice rosso.
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
