Cronaca | 28 settembre 2025, 18:02

Bambino di cinque anni cade dal balcone in corso Taranto: è grave

Trasportato in codice rosso al Regina Margherita

Incidente in corso Taranto questo pomeriggio. Un bimbo di 5 anni  è caduto dal balcone del piano rialzato. Probabilmente,  si è trattato  di una caduta accidentale mentre stava giocando. Il bambino è stato soccorso dal personale a bordo dell'ambulanza e dagli operatori del 118 ed è stato tradportato all'ospedale  Regina Margherita, in codice dice rosso.

redazione

