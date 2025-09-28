Incendio corso Agnelli, arrestato un 25enne per tentato omicidio

Arrestato per incendio e tentato omicidio della fidanzata, un giovane di 25 anni che nella notte tra il 25 e il 26 settembre ha appiccato un rogo in un appartamento di una casa popolare in corso Agnelli 156.

Come riporta il Corriere della Sera, l'episodio, in un primo momento era sembrato accidentale, poi come per l'incendio di via Nizza, le indagini hanno preso una piega diversa: sono state trovate tracce di liquido infiammabile e i testimoni raccontano di un uomo incappucciato in fuga, con in mano un cannello bruciatore.

In questo incendio, a differenza di via Nizza, non si sono registrati morto, ma sei intossicati, tra cui un ragazzo di 14 anni.



Il 25enne è ora in carcere, prima di finire in manette viveva nello stesso appartamento insieme alla propria fidanzata, fino a martedì, quando era stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti e resistenza dopo una violenta lite con la donna.

Il gip giovedì mattina lo aveva rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Successivamente è stato nuovamente arrestato in seguito ai fatti emersi durante le indagine del rogo.