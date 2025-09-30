Ultimo sfalcio dell’erba in Circoscrizione 7, parchi e giardini pronti all’autunno

È in corso in questi giorni l’ultimo intervento di sfalcio dell’erba in tutti i quartieri della Circoscrizione 7, prima della consueta pausa autunnale. Da corso Regio Parco fino al quartiere Vanchiglietta, passando per il giardino Madre Teresa di Calcutta. Un’attività che, come spiegano dal centro civico in una nota, ha l’obiettivo di mantenere puliti e sicuri i parchi, i giardini e le aree verdi pubbliche.

Il taglio dell’erba non è soltanto un’operazione estetica: serve a preparare gli spazi al cambio di stagione e a facilitare la manutenzione nei mesi più freddi, quando la crescita naturale rallenta.

Un lavoro che contribuisce a migliorare la fruibilità delle aree comuni e a ridurre i rischi legati al degrado, come erbacce eccessive o difficoltà di visibilità in prossimità dei marciapiedi.