“Cristina Prandi devi andartene”. Così i manifestanti accolgono la nuova rettrice Unito

“Cristina Prandi devi andartene, vattene”. Sulle stesse note che di solito accompagnano i cori contro Urbano Cairo, alcune decine di studenti di Cambiare Rotta hanno contestato la neo rettrice dell’Università di Torino all’esterno della Cavallerizza, mentre in aula magna si celebrava l’inizio del nuovo mandato che raccoglie il testimone da Stefano Geuna.

Palestina e Gaza

I riflettori sono accesi sulla questione di Gaza e della Palestina, dopo le polemiche dei giorni scorsi sui legami tra l’ateneo e Israele. Slogan e proteste, anche se agenti di Polizia e carabinieri hanno subito schermato l’ingresso agli spazi di via Verdi. “Appena la Sumud flotilla sarà fermata noi saremo pronti a bloccare tutto”, dicono al megafono. “Blocchiamo tutto”.