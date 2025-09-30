 / Cronaca

Lanzo, uomo disperso ritrovato nei boschi in grave stato di ipotermia

Trasportato in elisoccorso alle Molinette in codice rosso

Ritrovato in grave stato di ipotermia in un'area boschiva vicino all'ospedale di Lanzo un uomo che risultava disperso da ieri mattina. Non appena ritrovato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Molinette di Torino in codice rosso. Alle ricerche hanno partecipato la croce rossa, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. È intervenuta anche in supporto il mezzo di soccorso avanzato di Lanzo.

