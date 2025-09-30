Lanzo, uomo disperso ritrovato nei boschi in grave stato di ipotermia

Ritrovato in grave stato di ipotermia in un'area boschiva vicino all'ospedale di Lanzo un uomo che risultava disperso da ieri mattina. Non appena ritrovato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Molinette di Torino in codice rosso. Alle ricerche hanno partecipato la croce rossa, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile. È intervenuta anche in supporto il mezzo di soccorso avanzato di Lanzo.
In Breve
martedì 30 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?