Collegno e Polizia locale, cosa cambia per il rilascio delle copie degli incidenti stradali

A partire da giovedì 1° ottobre è entrata in vigore una nuova modalità per il rilascio delle copie relative a sinistri stradali gestiti dalla Polizia Locale di Collegno. Tale servizio sarà effettuato unicamente attraverso la piattaforma raggiungibile dal sito della Città di Collegno all’indirizzo: https://www.comune.collegno.to.it/documento_pubblico/pm-richiesta-copia-atti-a-incidenti-stradali/ o direttamente al portale dedicato www.incidentistradali.com

Gli utenti – siano essi privati cittadini, compagnie assicurative, studi legali, agenzie o altri soggetti interessati – potranno accedere alla piattaforma previa registrazione e identificazione univoca, al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza nell’accesso ai documenti.

La nuova procedura è stata introdotta per semplificare e velocizzare le richieste, garantendo al contempo un più elevato standard in termini di trasparenza, efficienza e protezione dei dati personali.

Resta invariata la modalità di richiesta per tutte le altre tipologie di rilascio copie di atti riferibili alla Polizia Locale, che continueranno ad essere trattate secondo le consuete procedure attualmente in vigore.

Per ulteriori informazioni o assistenza nella registrazione alla piattaforma, è possibile rivolgersi agli uffici della Polizia Locale o consultare il sito ufficiale del Comune.

“Questo nuovo servizio consentirà al cittadino coinvolto in un incidente rilevato dalla Polizia Municipale di avere tutte le informazioni e documenti inerenti il sinistro senza dover più recarsi al Comando e seguendo una catena burocratica che a volte era complessa e dai tempi incerti – spiega il Sindaco Matteo Cavallone – rendendo i servizi comunali ancora più smart e vicino alle esigenze dei cittadini che in questo modo potranno risparmiare tempo e spostamenti”.