 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 13:26

Potate le alberate del giardino Schiaparelli: “Più luce e sicurezza”

L’intervento richiesto dal comitato del quartiere San Donato

Si discute delle alberate in Circoscrizione 4

Si discute delle alberate in Circoscrizione 4

Su richiesta del comitato di quartiere e di numerosi cittadini, la Circoscrizione 4 ha avviato un intervento di manutenzione nel giardino “Schiaparelli”, l’area verde compresa tra le vie Caserta, Dronero, Macerata e Savigliano.

Nei giorni scorsi è stata effettuata un’accurata potatura delle alberate, con l’obiettivo di aumentare la visibilità dei pali dell’illuminazione pubblica e garantire maggiore sicurezza nelle ore serali. L’operazione, coordinata dal settore Ambiente della Circoscrizione e seguita da vicino dal coordinatore Lorenzo Ciravegna, si inserisce in un piano più ampio di cura del quartiere.

Un intervento concreto che si affianca all’intensificazione dei passaggi di pulizia nell’area 6/7 e al maggior presidio delle forze dell’ordine”, ha commentato Ciravegna. Ora il giardino è ufficialmente un posto più sicuro.

Si discute delle alberate in Circoscrizione 4

Si discute delle alberate in Circoscrizione 4

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium