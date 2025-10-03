Ai giardini Madre Teresa di Calcutta tornano di moda i parrucchieri abusivi

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. I giardini Madre Teresa di Calcutta in corso Vercelli (quartiere Aurora) continuano a essere teatro di micro-attività abusive. Tra le aree verdi frequentate da famiglie e bambini, a un mese dall'ultima segnalazione, i residenti hanno fotografato altri parrucchieri e barbieri improvvisati. Pronti a offrire, nelle zone più all'ombra, veloci tagli di capelli, spesso utilizzando forbici, rasoi e altri strumenti potenzialmente pericolosi.

Per i cittadini la situazione non solo non è nuova ma si trascina ormai da tempo. “È incredibile come qui tutto sia concesso - spiega una cittadina, scegliendo l’anonimato -. Vorremmo solo che i giardini tornassero a essere sicuri e vivibili per le famiglie e i bambini, ma forse è chiedere troppo”.

Sul caso è intervenuta anche la capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. "Purtroppo in questo angolo di Torino - attacca Alessi -, tutto è consentito. Tra gente che dorme sulle panchine e persino chi si fa tagliare i capelli. Sembra uno scherzo ma è tutto vero".