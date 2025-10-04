21^ Giornata del Contemporaneo AMACI: ingressi gratuiti alla Gam Torino e al Castello di Rivoli

Oggi, sabato 4 ottobre, torna la Giornata del Contemporaneo. La manifestazione nazionale promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, giunge quest'anno alla sua 21esima edizione. Per l'occasione i musei e le realtà culturali che aderiscono all'associazione, aprono gratuitamente le loro porte con mostre, eventi, laboratori in presenza e online per accogliere e coinvolgere il grande pubblico.

Il tema conduttore dell’edizione 2025 è quello della formazione, intesa come processo ampio e plurale che attraversa educazione, ricerca, scambio di esperienze e saperi.

Tra le realtà del Torinese che aderiscono all'evento, il Castello di Rivoli che organizza un’apertura straordinaria per l’occasione, dalle ore 11 alle ore 21. Il pubblico potrà visitare gratuitamente il Museo, la Collezione e le mostre in corso, oltre che partecipare alle numerose iniziative che celebrano questa Giornata dedicata alla cultura del contemporaneo.

Anche la GAM Torino, Museo associato AMACI, partecipa alla Giornata del Contemporaneo offrendo l’ingresso gratuito per tutta la giornata di sabato 4 ottobre alle rinnovate collezioni permanenti della Terza Risonanza e al Deposito Vivente.