Dai grissini alla pinsa, dalla polvere di grillo ai forni di comunità: nasce il Salone del Pane [VIDEO]

Edizione zero per il Salone del Pane, la prima rassegna torinese dedicata all'arte della pianificazione, che richiamerà 25 espositori tra piccoli artigiani, Maestri del Gusto, aziende agricole e forni di comunità alla Palazzina di Caccia di Stupinigi il 12 e il 13 ottobre, nell'ambito della manifestazione florovivaistica FLOReal.

Il pane tra tradizione e innovazione

Sabato, dalle 12.30 e le 20, e domenica, dalle 10 alle 20, sarà possibile degustare focacce, cracker, pane, grissini, viennoiserie, pinsa romana e molto altro.

Non solo tradizione, ma anche molta come il gelato di pane del Maestro del Gusto Marchetti, le “anteprime” dei panettoni, passando per i nuovi trend del pane realizzato con polvere di grillo ai prodotti realizzati da forni di comunità.

Spazio anche al dibattito con talk, laboratori e la possibilità di assaporare i prodotti con diversi abbinamenti.



I protagonisti del Salone del Pane

Nato da un progetto di Orticola del Piemonte con il contributo della Camera di commercio di Torino, il Salone del Pane punta a promuovere la cultura del pane locale e delle sue tradizioni e a valorizzare le eccellenze della filiera piemontese, creando sinergie tra produttori, artigiani e consumatori e sensibilizzando il pubblico sull’importanza di una filiera corta, sostenibile e di qualità.

I dettagli dell'evento

Tutte le iniziative si svolgeranno all’interno della Citroniera di Levante della Palazzina di Caccia di Stupinigi con il pane, in ogni sua forma, che sarà abbinato a miele, cioccolato, marmellata, salame, burro, olio, formaggi, sempre accompagnato dal vino, un Freisa al Cortese dell’Azienda Agricola Stefano Rossotto. Ci sarà spazio per acquistare e degustare i prodotti, oltre a un ricco programma di appuntamenti con laboratori sulla pizza dedicato ai bambini, talk su cereali e sulla pizza fino agli incontri con i forni di comunità e l’approfondimento sul binomio pane agricolo e sostenibilità.

Come partecipare

Il biglietto d’ingresso (15 euro per il solo Salone del Pane// 20 euro per poter partecipare anche a FLOReal) garantisce la possibilità di assaporare 15 diversi assaggi scelti tra i vari produttori a cui si aggiunge un bicchiere di vino in collaborazione con il Salone del Vino di Torino.

"Celebriamo il pane, alimento naturale"

“Mancava un appuntamento che rendesse omaggio al pane e ai panificati, alimenti praticamente irrinunciabili per noi Italiani. Questa prima edizione nasce all’interno di Floreal una manifestazione che celebra la Natura in tutte le sue forme: era quindi destino che ci incontrassimo con il mondo della panificazione perché il pane è uno degli alimenti più naturali esistenti e i cereali sono tra le piante più importanti nella storia dell’uomo – Spiega Giustino Ballato, Presidente di Orticola del Piemonte e organizzatore del Salone del Pane – Con il Salone del Pane vogliamo mettere in risalto i grandi cambiamenti che sono avvenuti nel mondo della panificazione e le nuove tendenze che stanno nascendo. Lo faremo grazie all’aiuto di piccole e grandi realtà del nostro territorio, che pongono sempre più attenzione all’origine dei grani e alla loro coltivazione, alla selezione dei chicchi e alla macinazione, alle cosiddette monorigini, ma anche ai blend capaci, mescolando varietà diverse, di conferire al prodotto finale caratteristiche organolettiche e materiche speciali”.