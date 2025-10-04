 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 04 ottobre 2025, 11:00

Dal Canada a Torino, i Preoccupations in concerto live allo sPAZIO211

Mercoledì 8 ottobre

Dopo oltre tredici anni di carriera, centinaia di concerti in tutto il mondo e una discografia che ha saputo ridefinirsi continuamente, la band canadese torna con un lavoro nuovo, profondo e intenso. "Ill at Ease" è il risultato di migliaia di ore passate a esplorare nuove direzioni sonore e affrontare vecchie e nuove inquietudini. L’album attinge a generi mai toccati prima dal gruppo, restando però fedele alla tensione emotiva che ha sempre caratterizzato il loro percorso.

Liricamente, "Ill at Ease" è una riflessione cruda sull’ansia, l’isolamento, la perdita e il senso di precarietà che accompagna la nostra epoca. Brani che alternano visioni apocalittiche e introspezione, fantascienza e realtà, rabbia e rassegnazione, costruendo paesaggi sonori che riflettono il disagio esistenziale del presente.

“Dopo 13 anni, è un privilegio poter ancora creare e condividere nuova musica,” dichiarano i Preoccupations. «Il terreno sotto di noi sembra ancora solido — ma non possiamo scrollarci di dosso la sensazione che non lo sarà per molto. E per questo saremo per sempre "Ill at Ease".»

comunicato stampa

