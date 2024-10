Agricoltura a Km0, cibo del territorio e cultura: tutto pronto per la XI Fiera di Stupinigi

Tutto pronto per la XI Fiera di Stupinigi

A Nichelino è tutto pronto per il via della 11esima edizione della Fiera di Stupinigi, l'ultimo appuntamento degli eventi legati alla festa di San Matteo. Agricoltura a Km0, cibo del territorio e cultura Domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle 18 viale Torino si animerà con agricoltura a Km0, cibo del territorio e cultura. Inaugurazione alle 10.30 al Podere San Carlo (viale Torino) con l’Associazione Stupinigi è… e i rappresentanti del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione di Stupinigi (Sindaci dei Comuni di Beinasco, Candiolo, Nichelino, None, Orbassano e Vinovo), Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e Fondazione Ordine Mauriziano.

Saranno presenti le maschere nichelinesi Madama Farina e Monsù Panatè.

Esibizioni della Banda musicale e della Junior Band Giacomo Puccini di Nichelino e del Gruppo folkloristico Ogygia della città gemella di Victoria (Malta).

Il programma completo

10.00 – Colazione contadina a cura dell’Associazione Stupinigi è… e della Comunità Laudato sì.

10.30 – Inaugurazione della Fiera presso il Podere San Carlo

Dalle 12.00 Stupinigi a Tavola – Area Country Food Agricolo.

L’associazione “Stupinigi è…” propone un menù a base di prodotti genuini delle aziende agricole del Distretto Reale di Stupinigi:

• Viale Torino fronte Podere San Carlo: polenta, salsiccia e cinghiale (oppure polenta e formaggio) bunet, bevande e caffè a cura dell’Associazione Stupinigi è… (prenotazioni in loco fino ad esaurimento)

• Podere S. Umberto: krinbab (prodotto a base di carne locale di qualità), polpette al cartoccio, hamburger, carne cruda, a cura della Azienda Agricola Piovano e birra agricola artigianale

• Ristorante Sabaudia: la nuova ricetta della focaccia “panciotto” (con sfilacciato di maiale, cipolla caramellata e burro d’arachidi), agnolotti al sugo di arrosto, zabaione

• Panacea Social Farm: pizza e focaccia con la farina di Stupinigi e Birra Biova,

• Caffè Villa Reale: ristoro con prodotti del territorio, parmigiana di melanzane e servizio di caffetteria con lo speciale caffè della casa

• Gelato con latte degli allevamenti di Stupinigi a cura della Agrigelateria Dolcivizi

• “Nichelino e Stupinigi nel piatto”, pasta prodotta con la farina della filiera di Stupinigi e il basilico dell’Azienda Agricola Ponzio di Nichelino, preparata dall’Associazione San Matteo Onlus.

Lungo Viale Torino

10.00 -18.00 “Oasi della De.Co.” con prodotti Denominazione Comunale “Distretto Reale di Stupinigi”.

Stand di piccoli e medi produttori del territorio, filiere di eccellenza del Piemonte, Campagna Amica, hobbisti, mercatino dell’usato, bancarelle commerciali.

Esposizioni

• Macchine agricole e trattori d’epoca a cura dell’Associazione Trattori e Trattoristi Amici veicoli storici di Murello (CN)

• Mostra fotografica collettiva “Scatti ed emozioni”

Animazioni

• Rappresentazioni antichi mestieri a cura del Gruppo storico di Alpignano

• Esibizione Gruppo folkloristico Ogygia della città gemella di Victoria (Malta)

• Musica e balli country a cura di Old Wild West

• Passeggiate a dorso d’asino a cura di Asintrekking e pony a cura di Servizi in Carrozza

• Animazione teatrale con degustazione di formaggi tipici e vino a cura della Fabbrica delle Bambole APS, Associazione Stupinigi è… e Cascina Ollera di None

Laboratori didattici

Presso emporio Panacea (Viale Torino, 12)

• mattino: Panificazione collettiva e solidale. Produzione di pane con la pasta madre e la farina della Filiera di Stupinigi a cura di Panacea e della Comunità Laudato Si’ di Stupinigi

• mattino: Laboratorio di caseificazione a cura della Cascina Ollera di None

• pomeriggio: Avvicinamento all’apicoltura a cura di Miemole, alla scoperta dei segreti dell’arnia

• pomeriggio: “Facciamo i biscotti contadini” laboratorio di pasticceria a cura di Panacea Social Farm e della Comunità Laudato Si’

Itinerario turistico

Lungo le Rotte del Re… in carrozza: dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 passeggiate in carrozza nel Parco di Stupinigi, alla scoperta dell’ambiente naturale e storico a cura del Gruppo Officine della Memoria. € 3 a persona, prenotazione in loco presso la biglietteria dell’Associazione “Stupinigi è…”.

Presentando il biglietto della passeggiata in carrozza, sarà possibile visitare la Palazzina di Caccia di Stupinigi con tariffa agevolata di € 8 usufruibile fino al 31/10/2024 a cura della Fondazione Ordine Mauriziano.