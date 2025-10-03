A bordo di un'auto da rally per donare una carrozzina elettronica per la piccola Greta

Salire a fianco di un vero pilota da rally e provare l’adrenalina di una prova speciale: domenica 12 ottobre in Strada delle Maiole a Forno Canavese sarà possibile, pagando una quota per essere copilota per un giorno, a bordo di auto da rally guidate da piloti professionisti. Ma non si tratta solo di motori e velocità: ogni giro contribuirà alla raccolta di fondi “Ruote di Speranza x Greta”, destinata all’acquisto della carrozzina elettronica speciale che cambierà la vita di una ragazza di Villareggia che, con grande coraggio, combatte ogni giorno contro la SMA di tipo 1, la forma più aggressiva di atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara che compromette ogni suo movimento e la costringe a dipendere dagli altri anche per i gesti più semplici. Il traguardo della cifra da raggiungere per l’acquisto della carrozzina è in vista, ma serve un ultimo sforzo solidale per raggiungerlo. L’evento è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino.

I costi

L’associazione Noi Ci Siamo Odv invita quindi la comunità canavesana a sostenere la raccolta, che ha già permesso di ordinare una carrozzina elettronica speciale che costa 37.000 euro e permetterà a Greta di vivere con maggiore autonomia e libertà, superando alcune delle numerose barriere architettoniche che spesso ostacolano i suoi spostamenti, anche per sottoporsi alle terapie necessarie. Mancano ancora alcune migliaia di euro per poter saldare all’azienda produttrice il conto alla consegna, prevista tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre.

Piccoli contributi

Ogni contributo, anche piccolo, avvicina Greta al suo sogno. Domenica 12 ottobre, dunque, a Forno Canavese tra le 10 e le 12,30 e tra le 14 e le 17 con una piccola offerta si potrà provare l'emozione di chi corre i rally. Per chi volesse semplicemente partecipare alla raccolta di fondi, la donazione può essere effettuata con un bonifico sul conto corrente Noi Ci Siamo ODV, con causale Ruote di Speranza x Greta e IBAN IT74M0503430541000000009963. Tutte le informazioni sull’iniziativa e sui canali per sostenere la raccolta sono disponibili sul sito ufficiale www.noicisiamodv.ito scrivendo a info@noicisiamodv.it