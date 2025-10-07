Via Borgaro si colora: dieci nuove serrande artistiche a tema animale

Dieci nuove serrande artistiche per via Borgaro. Realizzate da due ragazzi del Mau, verranno esposte entro fine anno lungo una delle arterie principali del quartiere Madonna di campagna. Cinque lato nord e cinque lato sud, da largo Borgaro fino alla vecchia stazione abbandonata. Il progetto in collaborazione con la Circoscrizione 5 e i commercianti Franco Vergata e Michele Giannini.

Mondo animale

I disegni sulle serrande riprendono temi legati al mondo animale. Dunque chi ha aderito al progetto, con autorizzazione del proprietario, potrà beneficiare, nei prossimi mesi, di una nuova serranda colorata. “Si tratta di un progetto per valorizzare il territorio - spiega Giannini - e in particolare tutta via Borgaro. Sono due anni che ci lavoriamo, credendo che l’impegno possa portare dei risultati sotto tutti i punti di vista”.

“Riqualificazione territoriale”

Anche la Circoscrizione 5 ha preso parte al progetto. “Come Coordinatrice alla Cultura - racconta Silvia Acquaro - sono orgogliosa della prosecuzione di questo progetto che quest’anno ha come tema la natura. Le serrande verranno realizzate come parte di arredo urbano e riqualificazione territoriale per i cittadini del quartiere e non solo, dato che la bellezza di ciò che propongono attirerà nella nostra Circoscrizione anche persone da fuori”.