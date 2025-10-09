A Torre Pellice la Pro loco, Aib e Croce Rossa insieme per la Sagra della Castagna

Per suggellare la loro collaborazione hanno creato un nuovo logo che rappresenta le tre realtà come tessere di un puzzle. La Pro loco di Torre Pellice, la squadra Aib (Antincendi boschivi) e Protezione civile, e il Comitato torrese della Croce Rossa Italiana questo fine settimana presentano il primo evento congiunto, la Sagra della Castagna. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre una lotteria, spettacoli e appuntamenti gastronomici, sotto la tensostruttura riscaldata montata nel cortile della chiesa di piazza San Martino, serviranno a sostenere l'attività delle tre associazioni torresi.

“Lo scorso anno ci siamo già aiutati reciprocamente in occasione di eventi come l'anniversario della fondazione della Protezione civile e i 150 della Croce Rossa. Questa volta abbiamo deciso di suggellare la collaborazione con un evento congiunto che è anche una buona occasione per promuovere le serate d'autunno a Torre Pellice” spiega la presidente della Pro loco, Ornella Davit.

Si inizierà venerdì 10 con la cena a base di bagna cauda e la serata musicale di dj Minox. Sabato 11 ci sarà invece il fritto misto e dj Giulia Frencia. Domenica la Sagra si conclude con l'estrazione della lotteria (il primo premio è un buono viaggio) e la serata musicale a cura di Cristian. Gli spettacoli sono a ingresso libero e all'interno della tensostruttura sarà attivo il servizio bar. “Abbiamo ottenuto una deroga per poter continuare a fare musica fino all'una di notte” aggiunge Davit. Per info e prenotazioni: 379 3155648.