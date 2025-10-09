Attraversamento pedonale senza scivolo, la segnalazione per via Eritrea

Un attraversamento pedonale in via Eritrea angolo Via Vandalino, civico 22, senza scivolo sul marciapiede, è al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere Valentino Troisi (M5S) della Circoscrizione 3. La segnalazione mette in evidenza un problema di accessibilità che riguarda persone con disabilità motoria, utenti in carrozzina e genitori con passeggini, che non possono attraversare la strada in sicurezza.

L’interpellanza, datata 28 settembre 2025, è stata rivolta alla presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, e al coordinatore della II Commissione, Marco Titli, con l’obiettivo di conoscere quali interventi siano previsti per realizzare uno scivolo sul marciapiede e quali siano i tempi previsti per l’eliminazione di questa barriera architettonica.

"La normativa vigente - spiega Troisi - impone alle amministrazioni locali di garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici, per questo servono interventi che possano rendere sicuro e fruibile quell’attraversamento pedonale per tutti gli utenti".