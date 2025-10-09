 / S. Paolo / Cit Turin

09 ottobre 2025

Attraversamento pedonale senza scivolo, la segnalazione per via Eritrea

Troisi (M5s): "Persone con disabilità e genitori con passeggini rischiano di non poter attraversare in sicurezza"

La barriera architettonica di via Eritrea

Un attraversamento pedonale in via Eritrea angolo Via Vandalino, civico 22, senza scivolo sul marciapiede, è al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere Valentino Troisi (M5S) della Circoscrizione 3. La segnalazione mette in evidenza un problema di accessibilità che riguarda persone con disabilità motoria, utenti in carrozzina e genitori con passeggini, che non possono attraversare la strada in sicurezza.

L’interpellanza, datata 28 settembre 2025, è stata rivolta alla presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise, e al coordinatore della II Commissione, Marco Titli, con l’obiettivo di conoscere quali interventi siano previsti per realizzare uno scivolo sul marciapiede e quali siano i tempi previsti per l’eliminazione di questa barriera architettonica.

"La normativa vigente - spiega Troisi - impone alle amministrazioni locali di garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici, per questo servono interventi che possano rendere sicuro e fruibile quell’attraversamento pedonale per tutti gli utenti".

ph.ver.

