Inaugurata a Collegno la nuova Scuola dell’Infanzia intitolata ad Alda Merini

Venerdì scorso, 10 ottobre, nell’orario in cui i bambini solitamente escono da scuola per tornare a casa con i genitori dopo la giornata educativa, si è svolta a Collegno la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia Statale dedicata alla figura di Alda Merini, poetessa e simbolo di emancipazione femminile.

Alda Merini nasce il 21 marzo 1931 a Milano da una famiglia di condizioni modeste. Esordisce come autrice a soli quindici anni nell’Antologia della poesia italiana contemporanea dal 1909 al 1949. Durante tutta la durata della sua esistenza deve affrontare le conseguenze di una fragile condizione mentale che la porteranno più volte a lunghi periodi di internamento negli Ospedali Psichiatrici. Ma tutto questo viene trasformato dalla Merini in bellezza e poesia, rendendola una delle figure di riferimento della letteratura del ‘900 italiano.

Grande la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale per la consegna alla città della struttura, ben espressa negli interventi dell’assessore alle Politiche Educative Silvia Ala “oggi è un giorno di festa per la città ma soprattutto per i bimbi che già frequentano questa scuola, all’avanguardia per gli spazi e i servizi che è in grado di offrire”.

Anche il Vicesindaco e assessore alla Progettazione Strategica Antonio Garruto ha ribadito come “la consegna di questa struttura rappresenti un successo di progettazione e di capacità di lavoro degli uffici e di tutti i soggetti coinvolti nella sua realizzazione” ricordando come “In questa settimana due nuovi edifici ultramoderni ed ecocompatibili, che rappresentano un investimento di rilievo nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica”.

Sulla stessa linea il Sindaco Matteo Cavallone che sottolinea come “Non capita spesso di inaugurare due nuove scuole nella stessa settimana. A noi è successo. Dopo il Nido “Daniela Celli” a Borgata Paradiso ecco la nuova scuola dell’Infanzia che ha visto un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro con fondi comunali e che abbiamo voluto dedicare alla figura tormentata e unica di Alda Merini”.

Una scelta molto apprezzata anche dall’istituzione scolastica, come emerso dall’intervento della dirigente scolastica Anna Di Natale: “una donna con una storia importante che ancora oggi fa riflettere sulla condizione di chi soffre di problemi legati alla salute mentale. Siamo orgogliosi che questa scuola porti il suo nome”.