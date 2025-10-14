Torino prosegue il suo impegno come città universitaria

La comunità accademica torinese conta oltre 120mila persone tra studenti, docenti, ricercatori e visiting professors. Il progetto Campus Diffuso nasce nel 2021 con l’obiettivo di promuovere servizi diffusi sul territorio cittadino rivolti a studentesse e studenti universitari, valorizzando spazi polivalenti a vocazione giovanile.

Sono luoghi come i Centri del Protagonismo Giovanile, le Case del Quartiere, i Circoli e le Portinerie di Comunità, dove attività di studio, cultura, aggregazione e sport si integrano, favorendo un ambiente inclusivo e multifunzionale.

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno, ha approvato la nuova Convenzione Quadro tra Città di Torino, EDISU Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino per la prosecuzione e il potenziamento del progetto Campus Diffuso.

La nuova Convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2027 e consentirà il potenziamento e l’ampliamento degli spazi e dei servizi offerti attraverso la collaborazione tra i partner istituzionali, in un’ottica di sinergia e condivisione di risorse.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto "Torino Città Universitaria", avviato nel 2012, che punta a rafforzare il ruolo della città come polo di eccellenza nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione.