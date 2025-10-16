Torino dedica una via a Florence Nightingale: "Riconoscimento di noi infermieri"

Sabato 18 ottobre, alle 11, si terrà la cerimonia di intitolazione delle vie limitrofe all’Urban District To Dream (già corso Giulio Cesare 424/51). Tra i nuovi toponimi figura quello dedicato a Florence Nightingale, fondatrice dell’infermieristica moderna e simbolo universale di dedizione, competenza e umanità nella cura.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Torino e condivisa con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, rappresenta un riconoscimento istituzionale del valore della professione e del contributo degli infermieri alla salute pubblica. Contestualmente, saranno intitolate anche due vie a Evangelina Gemma Alciati e Jessie Boswell, figure femminili che hanno segnato la storia culturale torinese.

"Ringraziamo il Comune di Torino per questa scelta di valore, che riconosce e istituzionalizza il ruolo della professione infermieristica" ha dichiarato Ivan Bufalo, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino. "Dedicare una via a Florence Nightingale significa ricordare non solo la fondatrice dell’infermieristica moderna, ma anche l’impegno quotidiano, spesso silenzioso, di migliaia di professionisti che operano nel nostro territorio".

A confermare questo legame tra il mondo professionale e le istituzioni cittadine è la stessa Presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, che ha promosso e sostenuto la proposta di intitolazione poi approvata dalla Commissione comunale per la Toponomastica.

"Sono lieta di avere portato a buon fine la proposta di intitolazione di un sedime cittadino a Florence Nightingale, che era stata caldeggiata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche e poi unanimemente approvata dalla Commissione comunale per la Toponomastica" ha commentato Grippo. "Con il suo coraggio e la sua determinazione, non comuni ai tempi nostri e ancor di più nel XIX secolo, Florence Nightingale seppe non solo alleviare le sofferenze di feriti e malati, ma anche e soprattutto promuovere un cambiamento complessivo nell’idea stessa dei servizi sanitari, aprendo la strada alla moderna concezione delle professioni infermieristiche".

"La cerimonia di sabato" – ha concluso Grippo – "rappresenterà un passo in avanti importante nel percorso di riequilibrio di genere nella toponomastica torinese, che ho perseguito sin dall’inizio del mio mandato. Sarà inoltre l’occasione per rendere un ideale e meritato omaggio a tre donne di eccezionale valore e di grandi capacità di innovare e rompere gli schemi, svolgendo un ruolo pionieristico nei rispettivi campi di attività: oltre a Florence Nightingale, le artiste Evangelina Gemma Alciati e Jessie Boswell".