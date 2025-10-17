Dal San Bernardo alla bandiera della Palestina: i murales raccontano rispetto e fratellanza

C’è la bandiera dalla Palestina, un abbraccio dei televisori sintonizzati e un San Bernardo che presta soccorso. Sono alcune delle immagini con cui una sessantina di ragazzi del Liceo Artistico del Buniva di Pinerolo hanno raccontato il rispetto e la fratellanza in diversi murales realizzati nel sottopasso della stazione olimpica, all’altezza del parcheggio con il fotovoltaico. Le loro opere sono state sostenute dalla Fidapa, che ha promosso un incontro, lo scorso anno scolastico, con la psicologa e psicoterapeuta Silvia Bonino, professoressa ordinaria di Psicologia dell’educazione dell’Università degli Studi di Torino, moderato dalla socia Ernestina Parente.

Gli alunni hanno riflettuto sulla socialità positiva, che induce a entrare in sintonia emotiva con gli altri, riconoscendo loro la nostra stessa umanità.

I temi sono stati poi riportati in classe, dove è proseguita la riflessione. I murales sono stati realizzati a maggio dalla seconda B e seconda D e dalla quarta B di Arti figurative, in totale una sessantina di alunni, e sono stati rifiniti all’inizio dell’anno scolastico in vista dell’inaugurazione stamattina. A seguire i ragazzi sono stati i docenti Luisa Collica, Angela De Rosa e Diego Scursatone.