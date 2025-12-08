FILM - Jay Kelly", Baumbach racconta il tramonto delle stelle

La famosa stella del cinema Jay Kelly e il suo fedele manager Ron fanno un tour promozionale in Italia per un un premio che viene conferito all'attore in Toscana. Durante il lungo percorso, entrambi gli uomini si confrontano sulle le scelte che hanno fatto e sui rapporti con i propri.



Dopo il deludente Rumore bianco, Noah Baumbach torna alla regia con una pellicola nuovamente targata Netflix che rimpiange la Hollywood di una volta.



Jay Kelly è una commedia dal sapore agrodolce. Baumbach insieme a Emily Mortimer ha scritto una sceneggiatura che elogia il vecchio cinema di un tempo e critica quello contemporaneo. Il personaggio di Jay Kelly è la perfetta incarnazione di tutto ciò e attraverso la sua crisi d'identità viene mostrata la superficialità del mondo che lo circonda.



Sembra scontato vedere una star come George Clooney interpretare un'altra stella del cinema, mentre invece Baumbach non poteva fare una scelta di casting migliore. E' questa una parte dove Clooney sembra riflettere anche sulla sua vita, avendo come coprotagonista il bravissimo Adam Sandler, che in questo lungometraggio ha fatto capire di essere ancora uno degli attori più sottovalutati di Hollywood, essendo stato ormai bollato come attore comico da pellicole demenziali.



Jay Kelly è stato presentato durante l'ultima edizione del festival di Venezia. Baumbach sfrutta il genere della commedia per raccontare il degrado al quale Hollywood è arrivata e lo fa in una maniera efficace, raccontando la vita fittizia di una stella del cinema.



Voto: 4/5



TITOLO: Jay Kelly



ANNO DI PRODUZIONE: 2025



CASA DISTRIBUZIONE: Netflix



PAESE DI PRODUZIONE: Usa



GENERE: commedia



REGIA: Noah Baumbach



CAST: George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Jamie Demetriou, Louis Partridge, Charlie Rowe, Parker Sawyers, Patsy Ferran, Lars Eidinger, Kyle Soller, Tom Francis, Giovanni Esposito.



DURATA: 132 minuti