La Circoscrizione 8 aggiusta via Monferrato: panchine rotte riparate e ancorate al suolo

La sistemazione delle panchine rotte in via Monferrato sarà fatta dalla Circoscrizione 8. A pochi mesi dall'inaugurazione della nuova concept street, già si deve correre ai ripari per ripristinare gli arredi urbani: "Vogliamo salvaguardia le persone da eventuali incidenti ed evitare polemiche inutili che compromettano gli sforzi compiuti per la pedonalizzazione del luogo", commenta il vicepresidente della Otto Massimiliano Miano. "E' impensabile che la metà delle panchine siano già ko. A mio avviso occorrerebbe un intervento strutturale di base da parte della ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori. Esistono garanzie che la città deve pretendere".

Per l'intervento saranno quindi impiegati i contributi circoscrizionali di manutenzione ordinaria. In questi giorni è già stata portata via la panchina ridotta peggio, completamente distrutta, mentre per la prossima settimana è previsto il lavoro sul campo. Su otto sedute, tre presentano serie criticità - sul lato Gran Madre -, dovute al fatto che i blocchi di pietra sono semplicemente poggiati sull'asfalto, senza aderenza fissa. "I commercianti - spiega Miano - hanno preferito non farle ancorare per poterle spostare in occasione delle feste di via". Ma questa volta la soluzione sarà drastica: tutte la panchine verranno fissate al suolo e sarà impossibile manometterle.

Inoltre, i cestini della spazzatura saranno spostati di lato, in modo da permettere al furgone Amiat di muoversi con più agilità.