Rinnovare il volontariato coinvolgendo gli studenti tra i 14 e i 19 anni

Il viaggio del progetto Generatori lungo lo Stivale continua e approda in una nuova Regione. I prossimi 18 e 21 febbraio l’iniziativa di OPES (cofinanziata dal Ministero del Lavoro delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 117/2017 – annualità 2017) raggiungerà il Piemonte, in modo particolare la città di Torino. Per gli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “Carlo Cattaneo” sarà un modo per entrare in contatto diretto con il progetto che vuole rinnovare il volontariato. Coinvolgendo in prima battuta i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 19 anni, l’Organizzazione Per l’Educazione allo Sport vuole sviluppare una nuova cultura e azioni volontarie che hanno come obiettivo finale il bene comune di una città o di una collettività. In questo momento storico, secondo i dati riportati dal rapporto del Csvnet, il numero di associazioni di volontariato è diminuito sensibilmente e soltanto il 10% delle persone impegnate nel no-profit rientra nella fascia di età fra i 14 e i 24 anni.