Blitz in locali e market di San Salvario: sequestrati oltre 115 chili di cibo mal conservato

Controlli a tappeto di polizia e municipale nel quartiere di San Salvario.

Il primo intervento in un negozio di corso Marconi, nei pressi di via Madama Cristina, dove sono state accertate diverse irregolarità (apertura abusiva del locale, mancanza dei requisiti professionali per esercitare l’attività, mancanza aggiornamento DIA sanitaria, mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, carenze igienico sanitarie, congelatore per la conservazione degli alimenti privo di termometro per la lettura della temperatura, mancanza del certificato di conformità fumi), per un totale di oltre 10.000 euro di sanzioni. Sono, inoltre, in corso accertamenti relativi a presunte irregolarità edilizie e saranno effettuate segnalazioni e accertamenti in quanto l’attività risulta inattiva alla Camera di Commercio e la partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate risulta attiva, ma intestata ad altra società. All’interno era presente un dipendente sprovvisto di permesso di soggiorno e non assunto regolarmente. Posti sotto sequestro 22 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione e denunciato per frode in commercio il titolare, in quanto sul menu non erano indicati i cibi surgelati.

Successivamente è stato controllato un altro locale di somministrazione all'inizio di via Galliari e gestito da cittadino di nazionalità cinese. Anche qui sono state riscontrate diverse irregolarità (mancanza dei prezzi sui prodotti da asporto e quelli relativi alle bevande somministrate, carenze igienico sanitarie, congelatore per la conservazione degli alimenti privo di termometro per la lettura della temperatura) e comminate sanzioni per un totale di 3.800 euro. Sono in corso accertamenti per verificare la regolare assunzione di 3 dipendenti. La polizia ha sequestrato ben 94 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e denunciato il titolare per frode in commercio in quanto, anche in questo caso, sul menù non erano indicati i cibi surgelati.

Sono stati, poi effettuati controlli per reprimere comportamenti illeciti in merito alla vendita di alcolici in 4 minimarket. Sanzionato un minimarket in via Saluzzo per vendita di bevande alcoliche per asporto dalle ore 21 alle ore 24 e per mancanza del cartello con l’indicazione dell’orario di cessazione delle attività di vendita delle bevande alcoliche; sanzionati altri tre, in via Berthollet, via Sant'Anselmo e via Saluzzo per mancanza del cartello con l’indicazione dell’orario di cessazione delle attività di vendita delle bevande alcoliche.

La Polizia ha, infine, tratto in arresto due spacciatori.