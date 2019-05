Il Premio Alda Merini al romanzo "Dalla parte opposta" del torinese Valerio Vigliaturo

Valerio Vigliaturo, cantante, scrittore e operatore culturale. Dal 2004 è direttore del Premio InediTO - Colline di Torino, punto di riferimento in Italia tra i concorsi letterari dedicati alle opere inedite, organizzato dall'associazione Il Camaleonte di Chieri con cui ha fondato nel 2009 il giornale «CHierioggi» pubblicato fino al 2015. Ha collaborato in passato come giornalista per «Il Giornale del Piemonte», «La Nuova» e «Torino CronacaQui». Dopo diverse esperienze in band, come cantautore, chitarrista e produzioni discografiche, nel 2012 riprende la sua passione per il jazz e il blues, esibendosi dal vivo in locali come il Diavolo Rosso di Asti, il The Mad Dog Social Club e il Birrificio Torino, il Louisiana Jazz Club di Genova e il Nordest Cafè di Milano, in rassegne come il Moncalieri Jazz Festival, l’Alba Jazz Fest, l'Evergreen Fest e "I suoni della Piazza" di Torino, collaborando con importanti jazzisti del panorama torinese.

Il romanzo è stato presentato al Salone del Libro di Torino, al Festival Internazionale di Poesia "Parole Spalancate" di Genova, al Circolo dei Lettori di Torino, a "Firenze, Libro Aperto", alla "Fiera delle Parole" di Padova, a BookCity Milano, in occasione della fiera "Più libri più liberi" di Roma con lo scrittore Paolo di Paolo, alla libreria Mondadori Bookstore di Catania, al Festival "I luoghi delle Parole" di Chivasso con lo scrittore Enrico Remmert, alla rassegna "Torino che legge Piemonte che legge", e sarà presentato l'1 giugno al "Festival della Cultura Mediterranea" di Imperia.