Sorpresi con la droga al mare, nei guai tre torinesi

Nei guai tre torinesi, sorpresi con la droga dai Carabinieri, mentre si trovavano in vacanza ad Alassio, nel savonese. Durante lo scorso week end, i militari della locale Compagnia, hanno svolto un intenso controllo del territorio per prevenire furti, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività si sono concentrate soprattutto in prossimità di locali della movida del ponente ligure. In quest’ambito i Carabinieri hanno predisposto, in concomitanza all’orario di uscita dalle discoteche, dei posti di blocco notturni con alcoltest. Durante il servizio gli uomini dell’Arma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un residente della provincia di Torino.

L’uomo è stato trovato in possesso di circa 13 grammi di droga, già confezionata in singole dosi. Sempre durante questa attività sono state segnalate alla Prefettura due persone, provenienti sempre dal Torinese, trovate rispettivamente in possesso di 2 e 4 grammi di marijuana.