Meteo, sarà un weekend con afa e temperature molto elevate a Torino e provincia

Le infiltrazioni di aria più fresca dei giorni scorsi hanno generato nella calda ed umida pianura, soprattutto quella torinese e biellese, gli ennesimi forti temporali accompagnati da grandine.

Nei prossimi giorni l'attività convettiva tenderà a sopirsi privilegiando i pendii montuosi, qui il sollevamento orografico viene incentivato spesso dalle brezze locali, causa della rimonta dell'anticiclone africano con termometro di nuovo in salita. Poi, possibili nuovi break temporaleschi da martedì.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a lunedì 8 Luglio

Tempo in prevalenza sereno con qualche nube cumuliforme il pomeriggio specie sui rilievi. Termometro in pianura con minime in pianura intorno 18-22°C e massime 30-36°C. Venti deboli da Sud-Est.

Da martedì 9 Luglio

Una massa d'aria fredda associata a una circolazione depressionaria presente sull'Europa settentrionale e in moto verso Est si avvicinerà al Nord della nostra penisola, riportando i valori termici più vicini alle medie del periodo e favorendo potenzialmente condizioni di maggiore instabilità, anche considerato il contestuale arretramento dell'area anticiclonica nordafricana.

