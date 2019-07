Barattolo, un altro sabato di mercato, incertezza e polemiche (FOTO)

Come anticipato nei giorni scorsi, slitta ancora a data destinarsi lo spostamento del Suk, meglio conosciuto come Mercato del libero scambio, da Borgo Dora a Via Carcano.

Tutto procede, dunque, come negli scorsi mesi: alcuni venditori hanno occupato gli spazi dalla sera di venerdì dormendo per strada, mentre all'alba di sabato l'area era già brulicante da Canale Molassi (dove è spuntato anche uno striscione contro la Sindaca Appendino) fino alla piazza antistante l'ex cimitero di San Pietro in Vincoli e oltre.

La delusione dei favorevoli allo spostamento è stata espressa dalla presidente di Associazioni e Comitati Riuniti Porta Palazzo Adriana Romeo: “Abbiamo – ha commentato - esaurito le parole: le immagini dell'occupazione sono eloquenti e ormai parlano da sole. Nonostante tutto la Sindaca ha detto che non rinuncerà allo sgombero per cui restiamo in attesa riflettendo sul da farsi, chiaramente avremmo sperato in un luglio libero dagli abusivismi".

"L'unica cosa che possiamo fare, per ora, è esprimere solidarietà ai residenti, raccontando il loro scoramento e gli atti vandalici subiti".