Tenta di colpire i carabinieri con calci e pugni, arrestata una 36enne

Pomeriggio movimentato quello del 16 settembre scorso nel centro di Torino, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno portato a termine due arresti in flagranza di reato.

Calci contro i militari

Il primo intervento è avvenuto alle 16 in via Po, dove una donna 36enne di nazionalità ivoriana, senza fissa dimora, in stato di alterazione psicofisica, stava molestando i passanti. Alla vista dei militari, la donna ha tentato di colpirli con calci e pugni per sottrarsi al controllo, continuando anche all’interno dell’autovettura di servizio. Per questi motivi è stata arrestata, gravemente indiziata di resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuta presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Furto in via Roma

Contemporaneamente, altri agenti sono intervenuti in via Roma, presso un esercizio commerciale di una nota catena, dove un uomo 26enne di origini marocchine si era impossessato di capi di abbigliamento e accessori, cercando di allontanarsi senza pagare. Su indicazione della sicurezza privata, i carabinieri hanno bloccato l’uomo, arrestato per furto aggravato e tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

Gli interventi confermano l’impegno costante dell’Arma nella prevenzione e repressione dei reati nel centro cittadino, garantendo sicurezza ai cittadini e intervenendo rapidamente in caso di episodi di disturbo o criminalità.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.