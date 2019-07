Si è spenta Lidia Damiano, funerale giovedì a Nichelino

Si è spenta oggi a Carmagnola, all'età di 75 anni, Lidia Damiano. Vedova dal 2008 di Raffaele Acanfora, lascia il figlio Massimo.

Il rosario si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 20.45, presso la Chiesa Antica della Santissima Trinità di Nichelino, in via San Francesco d'Assisi angolo via Stupinigi. Sempre qua giovedì alle ore 10.30 si svolgerà il funerale, dove verrà celebrata anche la messa di trigesima l'8 agosto, alle ore 18.15.

