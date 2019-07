Alta pressione in lieve flessione, possibili temporali su Torino e provincia

Il tempo previsto per la questo periodo di Luglio parrebbe promuovere una circolazione più movimentata, caratterizzata dal passaggio di impulsi di aria un po' più fresca che potrebbero colpire soprattutto le regioni del Nord.

Nel complesso sembra essere confermato uno scenario estivo dalle caratteristiche meno roventi rispetto a quelle che abbiamo potuto osservare nelle ultime due settimane. Le masse d'aria subtropicali sono previste retrocedere verso latitudini più meridionali, lasciando spazio ad una circolazione dalle caratteristiche più vicine a temperature in linea le medie stagionali. Da mettere in conto eventuali episodi di instabilità con temporali e grandine a macchia di leopardo.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a giovedì 11 Luglio

Dopo un tempo in prevalenza sereno nei giorni scorsi, previsto un peggioramento tra oggi pomeriggio e domani, con temporali e annuvolamenti cumuliformi. Giovedì ancora possibili temporali isolati. Termometro con minime in pianura intorno 18-21°C e massime 25-32°C. Massime in diminuzione da domani. Venti per lo più moderati di direzione da sud-ovest su zone interne e pianure,

Da venerdì 12 Luglio

La previsione protende verso un weekend in bilico tra schiarite e possibili temporali.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino